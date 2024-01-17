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Giriş Tarihi: 17.1.2024 11:52 Son Güncelleme: 17.1.2024 13:19

Kedi katilinin ifadesi şok etti

İzmir’de sokaktan topladığı kedileri oturduğu dairede öldürdükten sonra apartmanın bahçesine atan K.K. isimli şüpheli, komşularının şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Daha önce de eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şüpheli K.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli K.K. ifadesinde suçlamayı kabul etmezken, aksine hayvanları sevdiğini söyledi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kedi katilinin ifadesi şok etti

Karşıyaka ilçesi Latife Hanım Mahallesi'nde, bir apartmanın bahçesinde çok sayıda ölü kedi olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri olay yerinin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, bir apartmanın güvenlik kamerasından kedileri öldüren kişi tespit edildi. Apartmanın 2'nci katında oturan K.K.'nın bir süredir sokaktan topladığı kedileri dairesinde vahşice öldürdükten sonra bahçeye attığı ortaya çıktı.

DAİREYE BASKIN DÜZENLENDİ

Bunun üzerine polis, K.K.'nın oturduğu daireye baskın düzenledi. Polisin geldiğini gören K.K., dairesinin kapısını açmadı. K.K.'nın zorluk çıkarması nedeniyle polis ekipleri olay yerine çilingir çağırdı. Savcılık talimatı ile K.K.'nın dairesine çilingir yardımı ile girildi. Polise direnen K.K., güçlükle etkisiz hale getirilerek, polis otosuna bindirildi. K.K., polis otosuna götürüldüğü sırada, olayı öğrenen bir daire sakini tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Şüpheli, gazetecilerin 'Kedileri neden öldürdünüz' sorusuna da yanıt vermedi. Emniyete götürülen K.K.'nin eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı olduğu da ortayı çıktı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Sokaktan topladığı kedileri katlettikten sonra apartmanın bahçesine atan K.K., apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, K.K.'nın dairesinde öldürdüğü bir kediyi balkondan attığı görülüyor. Vatandaşlar tarafından bulunan ölü kediler, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından delil torbasına alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheli K.K. ifadesinde suçlamayı kabul etmediğini, hayvanları sevdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kedi katilinin ifadesi şok etti
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