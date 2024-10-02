Kedi katiline 8 yıl hapis cezası

İstanbul Eyüpsultan'da yaklaşık 20 kediye kezzap ve asit döktüğü iddia edilen sanık Murat Özdemir'in yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, sanığı 8 yıl 3 ay hapis cezasına mahkûm etti. İstanbul'da geçtiğimiz yıl 7 Ağustos'ta Murat Özdemir isimli şüphelinin, sokak hayvanlarının üzerine kezzap döktüğüne dair ihbar yapıldı. Polisler, 6 suç kaydı bulunan Özdemir'i gözaltına alarak toplam 91 bin 80 lira idari para cezası da uyguladı. Adliyeye getirilen sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında iddianame düzenlenen Özdemir, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılmadı. Mahkeme sanığa herhangi bir indirim uygulamadan ev hayvanını öldürmek ve hayvana işkence etmek" suçundan toplamda 8 yıl 3 ay hapis cezası verdi.