Kedi maması paketinden uyusturucu madde çıktı

ISTANBULpolisi Pendik'te petshop olarak faaliyet yürütülen bir isyerinde uyusturucu madde ticareti yapıldıgını saptadı. Fiziki olarak takibe alınan söz konusu adresten çıkan A.A.'nın üzerinde yapılan aramalarda 202 gram sentetik uyusturucu olan bonzai geçirildi. Uyusturucu madde satın aldıgı belirlenen A.A. gözaltına alındı. Ardından söz konusu adrese operasyon yapıldı. Isyerinin sahibi B.I. gözaltına alınırken aramalarda, kedi maması paketlerine saklanmıs 7 kilo 480 gram bonzai ve 86 bin 165 lira nakit para ele geçirildi. A.A. ve B.I., adliyeye sevk edildi.