Yavru kediyi vahşice öldüren cani için karar verildi! İşte cezası

İstanbul'da bulunan Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde 11 Eylül'de güvenlik görevlileri kamera görüntülerinden bir kişinin kediyi tekmeleyerek öldürdüğünü tespit etmişti. Olayın emniyete bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Çevredekilerin ifadelerine göre şüpheli şahsın kediyi beslemek için yanına aldığı, ancak sonraki gün yemek tenceresine girmesi üzerine sinirlenip öldürdüğü öğrenildi. Kimliği tespit edilen şüpheli Rıdvan A. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Hayvanları Koruma Kanununa muhalefetten gözaltına alındı.

İstanbul Bayrampaşa'da yavru kediyi tekmeleyerek öldüren cani kamerada

"YEMEĞİMİ YİYİNCE GÖZÜM DÖNDÜ"

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan Rıdvan A. Kuru Gıda Hali'nde babasına ait işyerinde çalıştığını belirterek, "Bir kedinin tenceredeki yemeği yediğini gördüm. Gün boyu çalıştığım için çok açtım. Aç olduğum için birden gözüm döndü ve bir anlık öfke ile kediyi yakaladım. Kedi de beni tırmalamaya çalıştı. Ben de sinirlenerek kediyi ellerimle tutup, ayaklarımla uzaklaştırdım. Kedinin ölmediğini tahmin ettiğim için dükkândaki fırça ile kediyi koyternırın oraya ittirdim" dedi.

KEDİ KATİLİNE JET İDDİANAME

Kedi katili, Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıdvan A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından kedi katili hakkında düzenlenen jet iddianamede Rıdvan A.'nın güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildiği, olay günü yavru kediyi defalarca tekmelediği ardından yolun ortasına attığı ve cansız kediyi daha sonra süpürge ile çöp konteynırına attığı anlatıldı.

1 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

İddianamenin devamında şüphelinin güvenlik görevlileri tarafından tespit edildiği anlatılırken Rıdvan A., 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuklu kedi katili geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıktı. Hâkim karşısında ifade veren şüpheli yaptığından çok pişman olduğunu, ailesinin yaşanan olaylar sonrası perişan hala geldiğini ifade etti. Mahkeme yapılan yargılama sonunda sanığa hayvanları koruma kanununa muhalefet suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.