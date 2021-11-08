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Giriş Tarihi: 9.11.2021

Kedi öldüren caniye 1 yıl hapis cezası

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Kedi öldüren caniye 1 yıl hapis cezası
İstanbul Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde yemeğini yediği iddiasıyla yavru kediyi tekmeleyerek öldüren Rıdvan A., İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. İfadesinde babasına ait işyerinde çalıştığını belirten Rıdvan A., "Bir kedinin tenceredeki yemeği yediğini gördüm. Gün boyu çalıştığım için çok açtım. Birden gözüm döndü ve bir anlık öfke ile kediyi yakaladım. Kedi beni tırmalamaya çalışınca sinirlenerek ellerimle tutup, ayaklarımla uzaklaştırdım. Ölmediğini düşünerek fırça ile koyternere ittim" dedi. Mahkeme, sanığı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Kedi öldüren caniye 1 yıl hapis cezası
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