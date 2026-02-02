Kedi sesi sandı enkazdan Aysima çıktı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Malatya'da arama kurtarma çalışmalarında 12 yaşındaki Aysima Yılmaz'ın sesini duyan, 40 saat sonra da ekip olarak enkaz altından kurtaran Ferit Polat, o anları anlattı. 20 yıldır Elazığ itfaiyesinde arama kurtarma eri olarak çalıştığını belirten Polat, "Yeşilyurt Mahallesi'nde sanayi civarında konum verildi. Vardığımız zaman yan yana sıralı bir şekilde üç binanın yıkıldığını gördük. Kepçe çalışırken, o esnada ince bir ses duyduk. Sesi duyunca çalışmayı durdurduk.

İkinci katta sıkışmış bir kız çocuğunu fark ettik. Bizden yardım istedi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Aysima'yı enkazdan kurtararak sağlık ekiplerine teslim ettik" diye konuştu. Polat, "Aysima'nın bendeki yeri farklı. Yanımızda kepçeler ve jeneratörler çalışırken, Aysima'nın sesini kedi sesi gibi duydum. Arkadaşa hatta enkazda kedi yavrulamış candır onları alalım derken kızımızın sesini duydum. Rabbim yardım etti. Çocuğumuza zarar vermemek için tabiri yerindeyse cımbızla kazdık, 40 saatlik çalışmanın ardından sağ salim çocuğumuzu sağlık ekiplerine verdik. Halen onun gururunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.