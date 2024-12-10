Kedi tıraşı kavgası adliyelik oldu

İstanbul Bakırköy'de Nurdan Ü., tıraş için bıraktığı kedisinin bıyığını kestiğini iddia ettiği veteriner teknikeri Saliha Gamze Y.'ye hakaretler yağdırıp tokat attı. Veteriner teknikeri, Nurdan Ü. ve eşinden şikâyetçi oldu. Şikâyet dilekçesinde Saliha Gamze Y., Nurdan Ü.'nün kendisine tokat attıktan sonra "Seni hamile hamile dövdüm" dediğini belirtti. Nurdan Ü.'nün eşi Serkan Onur Ü. ise Saliha Gamze Y.'nin araçlarına doğru geldiğini, eşinin kedinin bıyıklarını neden kestiğini sorduğunda Gamze Y.'nin küfrettiğini ve 'Arabadan in de göstereyim' dediğini belirterek veteriner teknikerinden şikâyetçi olduğunu söyledi. Olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.