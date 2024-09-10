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Giriş Tarihi: 10.9.2024 22:34

Kedi Yumoş her yerde aranıyor: Bulana 15 bin TL ödül!

Malatya'da Caner Sarıgül'ün kedisi Yumoş, kayboldu. Günlerdir kedisini arayan Sarıgül, kedisini bulana 15 bin TL ödül vereceğini duyurdu.

DHA
Kedi Yumoş her yerde aranıyor: Bulana 15 bin TL ödül!

Malatya'nun Yeşilyurt İlçesi'ne bağlı Tecde Mahallesi'nde oturan Caner Sarıgül'ün 'Yumoş' ismini verdiği kedi kayboldu. Kedisini arayan ancak bulamayan Sarıgül, sosyal medyadan paylaşım yaparak, bulana ya da haber verene 15 bin TL ödül vereceğini duyurdu.

Kedinin ailesinin bir ferdi olduğunu belirten Caner Sarıgül, "Yumoş, bizim evimizin bir parçası gibiydi. Onu kaybetmek sanki bir çocuğumuzu kaybetmek gibi. Bizim için sadece bir kedi değil, aynı zamanda ailemizin bir üyesiydi. Her anımızda yanımızda olan, bize neşe katan bir dosttu. Yumoş'u bulan veya gören kişilere 15 bin TL ödül vereceğim. Yumoş'u bulabilmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

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Kedi Yumoş her yerde aranıyor: Bulana 15 bin TL ödül!
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