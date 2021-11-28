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Giriş Tarihi: 28.11.2021 13:15 Son Güncelleme: 28.11.2021 13:58

Kedicik sert kayaya çarptı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Kedicik sert kayaya çarptı

Adnan Oktar'ın "Kediciklerim" dediği kadın müritlerinden Serap Akıncıoğlu, İstanbul Sancaktepe'de MHP İlçe Başkanlığına giderek, siyasi destek istedi. Suç örgütünü savunan Akıncıoğlu, mağdur olduklarını iddia etti. Kendisi gibi kadın olan MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu ise polis çağırdı ve suç örgütünü öven, propagandasını yapan kedicikten şikayetçi oldu. Gözaltına alınan kedicik hakkından soruşturma başlatıldı.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasını 11 Ocak'ta karara bağlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Oktar ile birlikte 14 elebaşını "örgüt yöneticiliği", "cinsel saldırı", "çocuğun cinsel istismarı", "eziyet" gibi birçok suçtan toplamda 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezalarına çarptırmıştı. Mahkeme 236 sanıktan 3'üne beraat verirken, diğer sanıkları da "örgüt üyeliği" ve "cinsel suçlar" başta olmak üzere birçok suçtan ağır cezalara mahkum etmişti. Davanın istinaf incelemesi sürerken, örgütün dışarıdaki müritlerinin de boş durmadığı ortaya çıktı.

KEDİCİĞİN PROPAGANDASI

Davada 4,5 yıl hapis cezası alan, ancak cezası kesinleşmediği için cezaevine konulmayan Serap Akıncıoğlu, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe MHP İlçe Başkanlığına gitti. Bu partinin ilçe başkanı Arzu Karaalioğlu ile görüşen Akıncıoğlu, cezaevindeki Oktar ve arkadaşlarının mağdur olduğunu iddia ederek, siyasi destek talebinde bulundu. MHP'li ilçe başkanı Karaalioğlu ise suç örgütünün propagandasını yapan Akıncıoğlu'na tepki gösterdi.

POLİSİ ARADI

Derhal polis çağıran Karaalioğlu, Akıncıoğlu'ndan şikayetçi oldu. Polis ekipleri de olayı Cumhuriyet Başsavcılığına iletti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla Serap Akıncıoğlu "suç örgütünün propagandasını yapmak", "suç ve suçluyu övmekten" gözaltına alındı. Akıncıoğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma yürüten polis ekipleri, kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.

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Kedicik sert kayaya çarptı
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