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Giriş Tarihi: 19.7.2023 12:37 Son Güncelleme: 19.7.2023 12:45

Kedilere asit dökerek işkence yapan şahıs yakalandı

İstanbul’da Eyüpsultan ve Aşiyan mezarlığında üzerine asit dökülerek kedilere işkence yapıldığını tespit edin hayvanseverler olayı sosyal medyadan duyurunca İstanbul Valiliği Eyüpsultan’da kedilerin üzerine asit dökerek işkence yaptığı tespit edilen M.K.K. isimli şahısı gözaltına aldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kedilere asit dökerek işkence yapan şahıs yakalandı

İstanbul'un çeşitli semtlerinde kedilere asit dökülerek işkence yapıldığı ihbarları polisi harekete geçirdi.

Sosyal medya hesaplarında hayvanseverlerin son olarak Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde kedileri üzerlerine asit dökerek yaraladığı kediyi kamuoyu ile paylaştı.

Olayın ortaya çıkmasından sonra İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kedilerin asitle yakıldığı iddiası üzerine Eyüpsultan Asayiş Büro Ekiplerinin Pierre Loti Mezarlığ'nda inceleme yaptığı belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "18 Temmuz 2023 tarihinde sosyal medya mecralarında "Eyüpsultan Camiinin etrafındaki mezarlıkta kediler yakıcı madde ile yakılıyor şeklinde yayınlanan görüntüler üzerine Eyüpsultan Asayiş büro ekiplerimiz Pierre Loti mezarlığı bölgesinde inceleme başlatmıştır. Yapılan inceleme sonucunda mezarlık içerisinde ölmüş ya da çeşitli yerlerinden yaralanmış çok sayıda kediye rastlanmıştır. Güvenlik kamerası olmayan bölgede yapılan soruşturma sonucunda kedilere, yakıcı maddeyle saldırdığı tespit edilen M.K.K. gözaltına alınarak Eyüpsultan Polis Merkezi Amirligi'ne teslim edilmiştir. Olay yerinde ve çevresinde bahse konu suçu işlediği düşünülen başkaca şüpheli şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." denildi.

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Kedilere asit dökerek işkence yapan şahıs yakalandı
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