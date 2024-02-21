Kedilere kezzap ve asit döken caninin 7,5 yıla kadar hapsi istendi

Murat Özdemir isimli şahıs 7 Ağustos 2023'te Eyüpsultan'da sokak hayvanlarının üzerine döktüğü ihbarı üzerine bölgeye giden polisler, 6 suç kaydı bulanan Özdemir'i gözaltına alarak toplam 91 bin 80 lira idari para cezası da uygulamıştı. Adliyeye getirilen sanık, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hakkında iddianame düzenlenen Özdemir, hakim karşısına çıktığı ilk celsede tahliye edilmişti.

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi ve Halkın Kurtuluş Partisi avukatları ile çok sayıda hayvan sever izleyici olarak katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Murat Özdemir'in 17 Temmuz - 6 Ağustos 2023 tarihleri arasında farklı zamanlarda aldığı yakıcı kezzap ile sokak kedilerinin üzerine döktüğünü, söz konusu anların kamera görüntüleriyle de sabit olduğu vurgulandı.

7.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcı mütalaada sanığın "Zincirleme şekilde bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamelede bulunma" suçundan 11 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, ek savunmasının alınması için sanık Özdemir'e zorla getirme kararı çıkararak duruşmayı erteledi.

CAYDIRICI CEZALARIN EKLENMESİNİ İSTEDİ

Duruşma sonrası açıklama yapan Hayvan Hakları Koruma Federasyonu Başkanı Nihal Kasa, sanık Özdemir'in en ağır cezalandırılmasını istediklerini, masum hayvanlara işkence eden kişilerin, insanlara da zarar verme potansiyeli taşıdığını söyledi. Kasa, Hayvanları Koruma Kanunu'na caydırıcı cezalar eklenmesini istediklerini ayrıca dile getirdi.