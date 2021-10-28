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Giriş Tarihi: 28.10.2021 12:11 Son Güncelleme: 28.10.2021 12:30

Kedilere mama vermek isterken 4. kattan düştü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kedilere mama vermek isterken 4. kattan düştü

İstanbul Esenyurt’ta 4 kattaki evlerinin balkonundan kedileri yemleyen 20 yaşındaki Yasemin Malgir yere düşerek hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bina arasındaki yere inmek için uğraştıkları sırada bir sağlık görevlisi de aynı yerde düşerek bacağını kırdı. Polis ekiplerince yapılan incelemede olayın kaza sonucu olduğu ileri sürüldü.

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bir sitede önceki gün saat 23:00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 20 yaşındaki Yasemin Malgır hayvanları çok seviyordu. Sürekli balkondan kedileri, kuşları yemliyor onlara mama veriyordu. Olay günü de iddiaya göre aynı şekilde 4. Kattaki evlerinin balkonundan kedileri beslemek için onlara mama veriyordu. Ancak ne olduğu henüz bilinmeyen bir şekilde aşağıya düştü.

SAĞLIK PERSONELİ DE DÜŞTÜ

Gürültü sesini duyan Malgir'in evdeki kardeşi komşuları hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Malgir'in bulunduğu alana inerken bir kaza yaşadı. Sağlık personeli C.Ç. düşerek ayağını kırdı. Ekipler Malgir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

KEDİLERE MAMA VERMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekiplerinin genç kızın kedilere mama vermek için aşağı sarktığı ancak dengesini kaybedip düştüğü üzerine değerlendirmede bulunduğu öne sürüldü.

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Kedilere mama vermek isterken 4. kattan düştü
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