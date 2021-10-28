Kedilere mama vermek isterken 4. kattan düştü

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bir sitede önceki gün saat 23:00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 20 yaşındaki Yasemin Malgır hayvanları çok seviyordu. Sürekli balkondan kedileri, kuşları yemliyor onlara mama veriyordu. Olay günü de iddiaya göre aynı şekilde 4. Kattaki evlerinin balkonundan kedileri beslemek için onlara mama veriyordu. Ancak ne olduğu henüz bilinmeyen bir şekilde aşağıya düştü.

SAĞLIK PERSONELİ DE DÜŞTÜ

Gürültü sesini duyan Malgir'in evdeki kardeşi komşuları hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Malgir'in bulunduğu alana inerken bir kaza yaşadı. Sağlık personeli C.Ç. düşerek ayağını kırdı. Ekipler Malgir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

KEDİLERE MAMA VERMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekiplerinin genç kızın kedilere mama vermek için aşağı sarktığı ancak dengesini kaybedip düştüğü üzerine değerlendirmede bulunduğu öne sürüldü.