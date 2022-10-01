Haberler Yaşam Haberleri Kedilerin patilerinin kesildiği iddialarına soruşturma
Giriş Tarihi: 1.10.2022 16:24

Kedilerin patilerinin kesildiği iddialarına soruşturma

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, bazı kedilerin patilerinin kesildiği yönündeki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA
Kedilerin patilerinin kesildiği iddialarına soruşturma

Karkamış Kaymakamlığı yazılı açıklamasında, sosyal medya ve basında 10'dan fazla sokak kedisinin arka ayaklarının kesildiği yönünde paylaşımlar yapıldığı hatırlatılarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bahse konu olayın gerçekliği ve çeşitli yönleriyle ile ilgili emniyetimiz ve belediyemiz tarafından araştırmalar derinlemesine, çok yönlü olarak devam etmekte olup, elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bununla birlikte bazı paylaşımlarda yer alan ve engelli olduğu tespit edilen iki kedinin bakımı ve tedavisi Kaymakamlığımız tarafından yapılmaktadır. Bahse konu olayla ilgili adli süreç başlatılmış olup, gelişmeler kaymakamlığımızca ve adli merciler tarafından yakinen takip edilmektedir."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ: TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet!
SON DAKİKA! Vladimir Putin'in ilhak kararı hamlesine Zelenskiy'den yanıt: Ukrayna NATO'ya başvurdu
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı güldürdü: Yeni stadın adını Ayasofya koydular!
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
SON DAKİKA | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş açıklamalar: Rusya'nın ilhakını asla tanımayacağız
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TBMM'de yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli açıklaması
AİLE DESTEK PROGRAMI 2022 ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, başvuru şartları nelerdir, nasıl yapılır? e-Devlet ile Aile Destek Programı Paketi başvuru ekranı - ödeme tarihleri!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kedilerin patilerinin kesildiği iddialarına soruşturma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA