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Giriş Tarihi: 19.6.2023 11:33 Son Güncelleme: 19.6.2023 11:40

Kedilerine saldıran pitbullun sahibi ile tartıştı burnu kırıldı

Adana'da Serkan S.'nin (24) pitbull cinsi köpeği, komşusu özel güvenlik görevlisi Hande Solmaz’ın (32) beslediği sokak kedilerine saldırdı. Kendisine tepki gösteren Solmaz'ın burnunu kıran Serkan S. gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kedilerine saldıran pitbullun sahibi ile tartıştı burnu kırıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde 10 Haziran'da yaşanan olayda Hande Solmaz, gece sokakta beslediği kedilerine pitbull cinsi köpeğin saldırdığını gördü. Solmaz, köpeğin sahibi komşusu Serkan S.'ye tepki gösterdi. İki komşu arasında tartışma yaşandı. Serkan S, genç kadına yumruk attı. Aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılan Solmaz'ın burnunu kırık olduğu tespit edildi.

Darp raporu alan Hande Solmaz, komşusundan şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alına ve suçlamaları kabul etmeyen Serkan S, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olayın şokunu yaşayan Solmaz, "Sürekli köpeğini başıboş bırakıyor ve kedilere saldırtıyor. Bu konuda sürekli tartışıyorduk. Bana 'Kedileri toplayacaksın, yoksa katliam çıkar', 'Seni öldürmem için 1 mermi yeter' gibi tehditler savuruyordu. 'Beni mi tehdit ediyorsun?' dediğimde ise saldırıp burnuma yumruk attı. Burnum kırıldı. Karara itiraz edeceğim. Eğer tutuklanmazsa beni öldürecek" dedi.

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Kedilerine saldıran pitbullun sahibi ile tartıştı burnu kırıldı
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