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Giriş Tarihi: 17.5.2023

Kedisini 9 yıldır omzunda taşıyor

Kedisini 9 yıldır omzunda taşıyor
Eskişehir'de yaşayan emekli Mustafa Rahmi Erçetin, 1 aylıkken beslemeye başladığı kedisi Slyvia'yı 9 yıldır omzunda taşıyor. Kedisi omzunda günde en az 6 kilometre yürüyen Erçetin'in sıra dışı hâli görenlerin dikkatini çekiyor. Emekli olan hayvansever, yürüyüşün yanı sıra omzunda kedisi ile birlikte bisiklete de binerek, Eskişehir sokaklarını adeta karış karış geziyor. Omzunda gezdirdiği kedisine farklı farklı kıyafetler alan Erçetin, hava durumuna göre onu özenle giydiriyor. Sabaha kahvaltı yaptıktan sonra her gün şehrin farklı noktalarını gezen Erçetin, kent merkezinin dışında kamp yapmaya da boynunda kedisi Slyvia ile gidiyor. Kuşadası, Çeşme, Alaçatı, Karşıyaka, Bursa ve ülkenin bütün o sahil kesimlerini gezen hayvansever, çevresinden oldukça olumlu tepkiler alıyor. Erçetin, "Kediler sahibine benzermiş, o da benim gibi gezenti oldu. Herhalde Türkiye'nin en gezenti ve en çok kilometre yapan kedisi bu. Sabah kalkarım, kahvaltı yaptıktan sonra hava iyiyse Slyvia'yla bisikletimi alırım ve dışarı çıkarız. Parklara, kafelere ya da dönerciye gideriz ve yemeğimizi yeriz. Bu ay içerisinde de İstanbul'a gitmeyi planlıyoruz" dedi.

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Kedisini 9 yıldır omzunda taşıyor
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