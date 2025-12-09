Kediye çarpmamak için canından oldu

Feci kaza, dün saat 08.00 sıralarında, Burdur-Fethiye karayolu Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezinden Fethiye yönüne giden otomobilin sürücüsü Savaş Toktaşer (34), önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolün kaybolduğu otomobil, refüjü aşarak karşı yöne geçti. Otomobil, önce Orçun V. yönetimindeki otomobile, ardından Gölhisar'dan Isparta yönüne giden Ali A. (49) yönetimindeki minibüse çarptı. Kazada Savaş Toktaşer, Erhan Toktaşer (35) ve Hamit Toktaşer (16) ile minibüsün sürücüsü Ali A. ile araçtaki Ramazan A. (54) yaralandı.İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Otomobilde sıkışan Savaş Toktaşer, Erhan Toktaşer ve Hamit Toktaşer, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. 5 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Erhan ve Savaş Toktaşer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hamit Toktaşer'in de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Orçun V., "Otomobil bir anda uçarak üzerimize geldi" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.