Kediye çarpmamak için şarampole uçtu

Kartepe Eşme D-100 karayolundan İzmit yönünde seyir halinde olan G.E.K. isimli kadın sürücünün kullandığı otomobil, iddiaya göre önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca kontrolden çıktı. Bir süre savrulan otomobil daha sonra şarampole devrilerek ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan G.E.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici ile otoparka götürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.