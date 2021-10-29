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Giriş Tarihi: 29.10.2021 13:14 Son Güncelleme: 29.10.2021 13:31

Kediye çarpmamak için şarampole uçtu

ABBAS ÇAKAR
Kediye çarpmamak için şarampole uçtu

D-100 Karayolu üzeri Kartepe İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, önüne çıkan kediye çarpmamak içın manevra yapan sürücü aracın kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandı.

Kartepe Eşme D-100 karayolundan İzmit yönünde seyir halinde olan G.E.K. isimli kadın sürücünün kullandığı otomobil, iddiaya göre önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırınca kontrolden çıktı. Bir süre savrulan otomobil daha sonra şarampole devrilerek ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan G.E.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici ile otoparka götürüldü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kediye çarpmamak için şarampole uçtu
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