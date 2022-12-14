Kediye çarpmamak isterken şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Erdem Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.