Kediye tekme atan okul müdürü görevden alındı

Merkez Melikgazi İlçesi Eğribucak Mahallesindeki bir Anadolu lisesinde, öğrencilerinin soğuktan titrediği için okula aldıkları kediyi okul müdürü Nuri Ballı, tekmeyle okuldan attı. Ballı'nın ensesinden tuttuğu kediye futbol topuna vurur gibi tekme attığı o anlar Sabah'ın özel haberiyle gündeme geldi. Tüm Türkiye de büyük tepki çeken görüntülerin ardından Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Nuri Ballı hakkında soruşturma başlatmıştı.

GÖREVDEN ALINDI

Kediye futbol topuna vurur gibi tekme attığı anlar bir öğrenci tarafından cep telefonuyla görüntülenen Müdür Nuri Ballı, hakkındaki soruşturma tamamlandı. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Nuri Ballı'yı müdürlük görevinden alarak başka bir okula öğretmen olarak atadı.

GÖRÜNTÜLER ÖĞRENCİ VE VELİLERDE İNFİAL UYANDIRDI

Nuri Balı'nın kediye uyguladığı şiddetin görüntüleri okulda ve velilerle infial uyandırdı. Daha öncede hakkındaki şikayetler nedeniyle okuldaki kadrosu elinden alınan Nuri Balı'nın aynı okula bu kez geçici görevlendirme ile müdür olduğu ortaya çıkmıştı. Bazı öğrenci velileri de kediye tekme atan Müdür Nuri Balı hakkında Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulunmuştu.