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Giriş Tarihi: 10.9.2022

Kediyi öldüren Pitbull’un sahibine 15 bin lira ceza

Kediyi öldüren Pitbull’un sahibine 15 bin lira ceza
Zeytinburnu Semiha Şakir Caddesi'nde 3 Eylül Cumartesi günü pitbull cinsi köpek, ağaç altında uyuyan bir sokak kedisine saldırdı. Sahibi ve çevredekilerin müdahalesine rağmen durdurulamayan köpek, kediyi parçalayarak öldürdü. Ölen sokak kedisini besleyen Saliha Biber, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, köpeği ağızlıksız gezdiren sahibi M.D. hakkında adli işlem başlattı. Gözaltına alınan M.D.'ye 14 bin 982 TL para cezası uygulandı.

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Kediyi öldüren Pitbull’un sahibine 15 bin lira ceza
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