’Kefil’ kavgasında, 19 yaşındaki yeğenini öldürdü



KAÇTIKTAN SONRA TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan Mustafa Avşar ise Akköy Jandarma Karakolu'na teslim oldu. Avşar'ın ilk ifadesinde, yeğeninin babasına kefil olması konusunda engel olduğunu, bu sebeple aralarında tartışma çıktığını, kendisini tehdit ettiğini ve çıkan tartışmanın ardından cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.