Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kefil kavgasında yeğenini öldürdü
Giriş Tarihi: 29.10.2021

Kefil kavgasında yeğenini öldürdü

Kefil kavgasında yeğenini öldürdü
Denizli'nın Pamukkale ilçesinde Mustafa Avşar (55), banka kredisi almak için kardeşi İsmail Avşar'dan kefil olmasını istedi. Ancak Hasan Avşar, babasının kefil olmasına engel oldu. Bu nedenle amca-yeğen arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü ve Mustafa Avşar, yeğeni Hasan Avşar'ı yanında taşıdığı av tüfeğiyle göğsünden vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Avşar'ın öldüğünü belirledi. Avşar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaçan Mustafa Avşar ise jandarmaya teslim oldu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kefil kavgasında yeğenini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA