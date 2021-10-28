Kefil kavgasında yeğenini öldürdü

Denizli
'nın Pamukkale
ilçesinde Mustafa Avşar
(55), banka kredisi almak için kardeşi İsmail Avşar
'dan kefil olmasını istedi. Ancak Hasan Avşar, babasının kefil olmasına engel oldu. Bu nedenle amca-yeğen arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü ve Mustafa Avşar, yeğeni Hasan Avşar'ı yanında taşıdığı av tüfeğiyle göğsünden vurup kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Avşar'ın öldüğünü belirledi. Avşar'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu
'na kaldırıldı. Kaçan Mustafa Avşar ise jandarmaya teslim oldu.