Kehf Suresi’nin Son 4 Ayeti Okunuşu - Kehf Suresi’nin Son 4 Ayeti Türkçe Anlamı ve Meali

Yüce Allah'a hamd ile başlayan Kehf Sûresi'nin başlangıcında Allah'ın kutsiyeti ve kemal sıfatlarıyla Kur'an'ın üstünlüğü, müminlere verilecek mükâfatın müjdesi konuları yer alır. Kehf Suresi'nin son 4 ayeti okunuşu Kur'an'ın hayatımızdaki önemini ve onu nasıl okumamız gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır. Kehf Suresi son 4 ayet Türkçe anlamı, tefsiri ve meali okunurken Müminler olarak Kur'an'ı her zaman rehberimiz olarak kabul etmeli ve onun mesajlarını hayatımıza uygulamaya çalışmalıyız.

Kehf Suresi'nin Son 4 Ayeti Arapça Yazılışı





Kehf Suresi'nin Son 4 Ayeti Okunuşu

107. İnnellezîne amenu ve amilus salihati kanet lehum cennatul firdevsi nuzula

108. Halidîne fîha la yebğune anha hîvela

109. Kul lev kanel bahru midadel li kelimati rabbi le nefidel bahru kable en tenfede kelimatu rabbi ve lev ci'na bi mislihî mededa

110. Kul innema ene beşerum mislukum yuha ileyye ennema ilahukum ilahuv vahîd fe men kane yercu likae rabbihî felya'mel amelen salihav ve la yuşrik bi îbadeti rabbihî ehada

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Kehf Suresi Son 4 Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

107-108. Şüphesiz, inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için, içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler.

109. De ki: "Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek (denizlere deniz katsak); Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi."

110. De ki: "Ben de ancak sizin gibi bir insanım, (Ne var ki) bana, 'Sizin ilah'ınız ancak bir tek ilâhtır" diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın."