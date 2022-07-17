Kek poşetinden uyuşturucu çıktı

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.K adlı kişinin doğu illerinden temin ettiği uyuşturucuyu Kayseri'ye getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. S.K'nın yolculuk ettiği otobüsü takibe alan polis, şehirlerarası otobüs terminaline giren otobüste S.K'yı yakaladı. S.K'nın valizinde arama yapan ekipler kek poşeti içerisinde 33 gram metamfetamin ve 52 gram eroin ele geçirdi. Uyuşturucu maddelere el konulurken S.K ise uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçlarından gözaltına alındı.