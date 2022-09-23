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Giriş Tarihi: 23.9.2022 09:52 Son Güncelleme: 23.9.2022 10:00

Kekle kaplanmış esrar ele geçirildi

Adana’da uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 kişinin yanında bulunan poşet içinde üzeri kekle kaplanmış rulo halde 2 kilo 130 gram esrar ele geçirildi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Kekle kaplanmış esrar ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen K.U. (23) ile S.A.'yı (24) teknik ve fiziki takibe aldı. Narkotik ekipleri, yapılan takip sonucu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, şüphelileri Seyhan ilçesi D-400 Karayolu'nda yürüdüğü sırada yakaladı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Şüphelilerin ellerindeki market poşetini kontrol eden ekipler, 8 paket kek buldu. Açılan paketlerin içerisinde, üzeri kekle kaplanmış rulo halde 2 kilo 130 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde susma haklarını kullandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kekle kaplanmış esrar ele geçirildi
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