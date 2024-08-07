Kelebekler Vadisi’nde hayatını kaybetmişti! Genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

Tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesindeki turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri olan Kelebekler Vadisine 4 Ağustos'ta gelen 22 yaşındaki Gülsimay Yılmaz, metrelerce yükseklikteki kayalıklara çıktı. Doğa harikası manzarayı seyretmek için kayalıklara çıkan Yılmaz, dengesini kaybederek aşağıya düştü.



Yılmaz'ın düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ağır yaralanan Yılmaz, bulunduğu yerden alınarak vadideki sahile getirildi. Botla Ölüdeniz'de bekleyen ambulansa ulaştırılan Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından hastanede tedaviye alındı. Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Feci şekilde hayatını kaybeden Gülsimay Yılmaz, gözyaşı ve dualarla İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz, Çekmeköy Ihlamurlukuyu Mezarlığı'na dualarla defnedildi.