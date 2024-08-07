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Giriş Tarihi: 7.8.2024 13:08 Son Güncelleme: 7.8.2024 13:13

Kelebekler Vadisi’nde hayatını kaybetmişti! Genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi’nde kayalıklardan düşen 22 yaşındaki Gülsimay Yılmaz,  kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci şekilde hayatını kaybeden Gülsimay Yılmaz, gözyaşı ve dualarla İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Kelebekler Vadisi’nde hayatını kaybetmişti! Genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

Tatil için Muğla'nın Fethiye ilçesindeki turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri olan Kelebekler Vadisine 4 Ağustos'ta gelen 22 yaşındaki Gülsimay Yılmaz, metrelerce yükseklikteki kayalıklara çıktı. Doğa harikası manzarayı seyretmek için kayalıklara çıkan Yılmaz, dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Yılmaz'ın düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ağır yaralanan Yılmaz, bulunduğu yerden alınarak vadideki sahile getirildi. Botla Ölüdeniz'de bekleyen ambulansa ulaştırılan Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından hastanede tedaviye alındı. Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Feci şekilde hayatını kaybeden Gülsimay Yılmaz, gözyaşı ve dualarla İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz, Çekmeköy Ihlamurlukuyu Mezarlığı'na dualarla defnedildi.

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Kelebekler Vadisi’nde hayatını kaybetmişti! Genç kadın son yolculuğuna uğurlandı
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