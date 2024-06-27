Kelebekler Vadisi’ndeki ölümde sır perdesi aralandı! Aldığı tehditler ölüme sürüklemiş

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisinin zirvesinden düşen Abdullah Kaynak hayatını kaybetmişti. Evli iki çocuk babası Kaynak'ın geride 6 sayfalık mektup bıraktığı ortaya çıktı.
Yıllar önce Çorum'dan Muğla'ya gelen Kaynak, Hisarönü'nde esnaflık yapıyordu. Taş ve ahşap oyma sanatıyla uğraşıyor, ürünleri satarak geçimini sağlıyordu. Abdullah Kaynak dün gözyaşları arasında Hisarönü mahallesinde toprağa verildi. Cenaze merasimine yoğun katılım olurken yöredeki İngiliz Uyruklu vatandaşlar da katılım gösterdi. Eşinin ölüm haberini Macaristan'da alan Macar uyruklu eşi Sofia Kaynak da iki çocuğu ve babası ile birlikte ilk uçakla Türkiye'ye gelip cenaze merasimine katıldılar.
Maddi ve manevi hiç bir sorunu bulunmadığı belirtilen Kaynak'ın Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketinden gelen yakın akrabaları ile bayramı geçirdiği öğrenildi. Akrabalarının memlekete dönme isteklerine 'birkaç gün daha kalın' dediği belirtilen Kaynak'ın olay günü kahvaltının ardından 'bisikletimle turlayıp döneceğim' dediği ve geriye dönmediği kaydedildi.
Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkiinde oturduğu sitenin yöneticiliğini de yapan Abdullah Kaynak'ın bir süredir tehdit edildiği öne sürüldü. Hisarönü'de bir barda kavga yaşandığı, kavgayla ilgili jandarmaya bilgi verdiği için, kavga edenlerin aileleri tarafından tehdit edildiği öne sürüldü. Fethiye Cumhuriyet Savcılığının el koyduğu geride bırakılan mektup kapsamında soruşturmanın gizlilik içinde yürütüldüğü öğrenildi.