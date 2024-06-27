Kelebekler Vadisi’ndeki ölümde sır perdesi aralandı! Aldığı tehditler ölüme sürüklemiş

Maddi ve manevi hiç bir sorunu bulunmadığı belirtilen Kaynak'ın Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketinden gelen yakın akrabaları ile bayramı geçirdiği öğrenildi. Akrabalarının memlekete dönme isteklerine 'birkaç gün daha kalın' dediği belirtilen Kaynak'ın olay günü kahvaltının ardından 'bisikletimle turlayıp döneceğim' dediği ve geriye dönmediği kaydedildi.