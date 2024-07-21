Kelebek’ten can suyu akıyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden Manisalı çiftçilere müjdeli haber geldi. Manisalı üreticilerin yıllardır sabırsızlıkla beklediği Kelebek Barajı'nda yüzde 82 gerçekleşme oranına ulaşıldı. Barajdan 12 bin dekar araziye ilk kez su verildi. Üreticinin yüzünü güldüren müjdeli haberi duyuran DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, önümüzdeki yazdan itibaren bu rakamı 24 bin 040 dekara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. İşte barajın özellikleri:22 milyon 920 bin metreküp depolama hacmi var. Bölgenin en büyük barajlarından biri.İnşaatı 2 yıl önce tamamlandı.Baraj gövdesinden yaklaşık 10 km aşağıya regülatör inşa edildi. Barajdan salınan su bu regülatör vasıtası ile yeniden tutulup şebekeye veriliyor.12 bin dekarlık şebeke bitti.Bu yaz 12 bin dekar araziye ilk kez su verildi. Kalan 12 bin dekarlık alandaki çalışmaları 2025 yılı içinde bitirilecek.Manisa Kelebek Projesi tamamlandığı zaman 24 bin 040 dekar arazi can suyuna kavuşmuş olacak.Bölge ekonomisine 2024 yılı rakamları ile tam 180 milyon lira ek gelir sağlanacak.2 bin 163 kişiye de istihdam olanağı oluşacak.Temel yükseklik 62 metre.SSB (Silindirle Sıkıştırılmış Beton) tipinde inşa edildi.Proje ile sulama maliyeti düşecek.Projeden Ahmetli ilçe merkezi ile Gökkaya, Alahıdır, Akçapınar ve Yeniköy mahalleleri faydalanacak.