Kelepçeli şüpheli hastaneden kaçtı

Pendik'te 20 Aralık Çarşamba günü M.İ.B.(16) isimli kız çocuğunu istismar ettiği iddia edilen Melih Can A.(19), polisler tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şüpheli, rapor için kelepçelerinin çıkarıldığı esnada hastaneden kaçarak hastanenin karşısında bulunan bir eve girdi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

42 adet suç kaydı olduğu anlaşılan şüpheli Melih Can A., bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik ise şüpheli gencin "Cinsel Taciz" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.