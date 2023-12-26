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Giriş Tarihi: 26.12.2023 15:23

Kelepçeli şüpheli hastaneden kaçtı

Pendik’te 20 Aralık Çarşamba günü M.İ.B.(16) isimli kız çocuğunu istismar ettiği iddia edilen Melih Can A.(19), polisler tarafından sağlık kontrolü için hastaneye götürülünce kaçma girişiminde bulunarak zorla hastanenin karşısında bulunan bir eve girdi. Ev sahibinin ve polisin müdahalesiyle yakalanan şüpheli adliyeye getirildi. Şüpheli genç adli makamlarca adli kontrol tedbirlerinin uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Kelepçeli şüpheli hastaneden kaçtı

Pendik'te 20 Aralık Çarşamba günü M.İ.B.(16) isimli kız çocuğunu istismar ettiği iddia edilen Melih Can A.(19), polisler tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şüpheli, rapor için kelepçelerinin çıkarıldığı esnada hastaneden kaçarak hastanenin karşısında bulunan bir eve girdi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

42 adet suç kaydı olduğu anlaşılan şüpheli Melih Can A., bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik ise şüpheli gencin "Cinsel Taciz" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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Kelepçeli şüpheli hastaneden kaçtı
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