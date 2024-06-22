Kemah Sultan Melik Türbesi restorasyonu sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Erzincan Kemah ilçesinde restorasyonu devam eden Sultan Melik Türbesinin en kısa sürede tamamlanacağını belirterek, vakıfların, geçmişten bugüne ortaya koydukları gayret ve samimiyet ile nice hayatlara, gönüllere dokunduğunu, dokunmaya devam edeceğini söyledi.

Vakıf kültürünün mihenk taşının yardımlaşma ve dayanışma olduğunu belirten Aksu, "Vakıflarımız, geçmişten bugüne ortaya koydukları gayret ve samimiyet ile nice hayatlara, gönüllere dokunmuştur ve dokunmaya devam etmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, tarihi ve mimari değere sahip eserleri korumaya devam edeceğiz" dedi.

Sultan Melik Türbesinin Mengücek Beyliği dönemine ait olduğunu söyleyen Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram; Sultan Melik Türbesi Kemah'ın kuzeybatısındaki, kayalık platform üzerinde yapılmıştır. Türbe tuğla duvarlı, sekiz köşeli bir yapıdır. Yapının alt tarafında bulunan mezar odasının ortasında üst katı taşıyan sekizgen bir sütun vardır. Orta direk, tavan silmeleri ve tavan, tuğla örgü düzenindedir. Türbe, inşa malzemesi ve mezarların orijinal şekli ile dikkat çekmektedir. Halk arasında "Sultan Melek" olarak adlandırılan türbede, Mengücek Beyliği döneminde yaşayan Sultan Melik'in mumyası ve 5 mezarın bulunduğunu belirtti.

Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram Kemah ilçemizdeki vakıf eserlerinin restorasyonu konusunda her zaman yanımızda olan Tanasur vadisi ile ilgili projemize de destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürümüz Sinan Aksu' ya çok teşekkür ediyorum" dedi.