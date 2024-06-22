Haberler Yaşam Haberleri Kemah Sultan Melik Türbesi restorasyonu sürüyor
Giriş Tarihi: 22.6.2024 20:46 Son Güncelleme: 22.6.2024 20:59

Kemah Sultan Melik Türbesi restorasyonu sürüyor

Kemah Sultan Melik türbesindeki çalışmaları yerinde inceleyen ve Belediye Başkanı Cevdet Bayram’dan çalışmaların son durumu ile ilgili bilgi alan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu; vakıfları ve vakıf kültürünü yaşatmanın geçmişe borç, geleceğe karşı sorumlulukları olduğunu kaydetti.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Kemah Sultan Melik Türbesi restorasyonu sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Erzincan Kemah ilçesinde restorasyonu devam eden Sultan Melik Türbesinin en kısa sürede tamamlanacağını belirterek, vakıfların, geçmişten bugüne ortaya koydukları gayret ve samimiyet ile nice hayatlara, gönüllere dokunduğunu, dokunmaya devam edeceğini söyledi.

Vakıf kültürünün mihenk taşının yardımlaşma ve dayanışma olduğunu belirten Aksu, "Vakıflarımız, geçmişten bugüne ortaya koydukları gayret ve samimiyet ile nice hayatlara, gönüllere dokunmuştur ve dokunmaya devam etmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, tarihi ve mimari değere sahip eserleri korumaya devam edeceğiz" dedi.

Sultan Melik Türbesinin Mengücek Beyliği dönemine ait olduğunu söyleyen Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram; Sultan Melik Türbesi Kemah'ın kuzeybatısındaki, kayalık platform üzerinde yapılmıştır. Türbe tuğla duvarlı, sekiz köşeli bir yapıdır. Yapının alt tarafında bulunan mezar odasının ortasında üst katı taşıyan sekizgen bir sütun vardır. Orta direk, tavan silmeleri ve tavan, tuğla örgü düzenindedir. Türbe, inşa malzemesi ve mezarların orijinal şekli ile dikkat çekmektedir. Halk arasında "Sultan Melek" olarak adlandırılan türbede, Mengücek Beyliği döneminde yaşayan Sultan Melik'in mumyası ve 5 mezarın bulunduğunu belirtti.

Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram Kemah ilçemizdeki vakıf eserlerinin restorasyonu konusunda her zaman yanımızda olan Tanasur vadisi ile ilgili projemize de destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürümüz Sinan Aksu' ya çok teşekkür ediyorum" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kemah Sultan Melik Türbesi restorasyonu sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA