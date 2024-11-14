Kemal Gümüşsoy, kayıp olarak aranıyordu: İnşaatta o halde bulundu!

Tekirdağ Çerkezköy Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde Kemal Gümüşsoy, pazar günü saat 17.00 sıralarında 'yürüyüş yapacağım' diyerek evinden ayrıldı. Unutkanlık rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Gümüşsoy'un eve dönmemesi üzerine eşi ve yakınları kendisini aramaya başladı.
Kemal Gümüşsoy bulunamayınca eşi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak arama çalışması başlattı. Kemal Gümüşsoy'un en son Fevzipaşa Mahallesi Harun Reşit Sokak'ta inşaat halindeki binaya girdiği belirlendi.