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Giriş Tarihi: 14.11.2024 12:52

Kemal Gümüşsoy, kayıp olarak aranıyordu: İnşaatta o halde bulundu!

Tekirdağ'da Kemal Gümüşsoy'dan pazar gününden beri haber alamayan yakınları polise başvuru yaptı. Arama çalışmaları sonucu inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda Gümüşsoy'un cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
Kemal Gümüşsoy, kayıp olarak aranıyordu: İnşaatta o halde bulundu!

Tekirdağ Çerkezköy Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde Kemal Gümüşsoy, pazar günü saat 17.00 sıralarında 'yürüyüş yapacağım' diyerek evinden ayrıldı. Unutkanlık rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Gümüşsoy'un eve dönmemesi üzerine eşi ve yakınları kendisini aramaya başladı.

Kemal Gümüşsoy bulunamayınca eşi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak arama çalışması başlattı. Kemal Gümüşsoy'un en son Fevzipaşa Mahallesi Harun Reşit Sokak'ta inşaat halindeki binaya girdiği belirlendi.

Saat 01.00 sıralarında inşaatta yapılan aramada Gümüşsoy'un asansör boşluğunda cansız bedeni bulundu. Suyla kaplı boşluktan itfaiye desteğiyle çıkarılan Kemal Gümüşsoy'un cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kemal Gümüşsoy, kayıp olarak aranıyordu: İnşaatta o halde bulundu!
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