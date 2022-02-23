Kemal Kılıçdaroğlu’na Fazıl Say şoku! Bakın Cumhurbaşkanı adayı kim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beş muhalefet liderinin kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak önermesi durumunda bunu kabul edeceğini dün açıklamış, böyle bir öneri hakkında düşüncelerini şöyle belirtmişti: "Elbette (kabul ederim). Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görev. Beş genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için onur."

FAZIL SAY, CUMHURBAŞKANI ADAYINI AÇIKLADI!

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ise Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması sonrasında sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiğini ifade ederek adayını açıkladı. Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu olması gerektiğini ifade ederek, "Kılıçdaroğlu'nun ve tüm CHP'lilerin çok iyi anlaması gereken bir şey var; bu toplum umutlarla ayakta kalabildi. Umutlar tükenirse, bu iş bitecek, milyonların umutları. Ve o umutlar, bir tek anketlere de topluma da yansıyan rakamlardadır. Açık ve net; Aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır" dedi.

İKİNCİ ADAYI KİM?



Fazıl Say, sosyal medya hesabını takip eden bir sosyal medya kullanıcısının "Hemen tamamlamak isterim izninizle, ya da Mansur Yavaş olmalıdır" ifadelerine de cevap verdi. Say sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Evet olabilir. Emin değilim. İmamoğlu'nun tüm topluma etkisinin ve inandırıcılığının daha derin daha kapsamlı olacağını düşünüyorum. Bir kere; aday Kılıçdaroğlu olmamalı. Mansur Yavaş da iddialı bir aday olur. Elbette destekleriz. Ancak İmamoğlu çok daha yüksek bir rakama varır."