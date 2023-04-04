Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni gaf: ’Cennet kadının ayakları altındadır’

Son zamanda yaptığı hemen her konuşmasında yeni bir gafa imza atan Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de "Cennet annelerin ayakları altındadır" hadisini yanlış söyledi.

"CENNET KADININ AYAKLARI ATINDADIR"

Kılıçdaroğlu, Trabzon'da yaptığı konuşmada "Kadın başımızın üstündedir. Çünkü sevgili Peygamberimiz, cennet kadının ayakları altındadır demiştir. Biz buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.