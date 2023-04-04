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Giriş Tarihi: 4.4.2023 15:24 Son Güncelleme: 4.4.2023 15:25

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: 'Cennet kadının ayakları altındadır'

CHP Genel Başkanı ve Yedili Koalisyon'un cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'da yaptığı konuşmada gaflarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu bu kez de hadisi karıştırdı. Kadına yönelik şiddetle mücadele vurgusu yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu, 'Cennet anaların ayaklarının altındadır' hadisini 'Cennet kadınların ayakları altındadır' şeklinde söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu gafı tartışmalara neden oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni gaf: ’Cennet kadının ayakları altındadır’

Son zamanda yaptığı hemen her konuşmasında yeni bir gafa imza atan Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de "Cennet annelerin ayakları altındadır" hadisini yanlış söyledi.

"CENNET KADININ AYAKLARI ATINDADIR"

Kılıçdaroğlu, Trabzon'da yaptığı konuşmada "Kadın başımızın üstündedir. Çünkü sevgili Peygamberimiz, cennet kadının ayakları altındadır demiştir. Biz buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu bu kez de hadisi karıştırdı: "Cennet kadının ayakları altındadır" | Video

KONYA'YA 'ÜLKE', KONFÜÇYÜS'ÜN SÖZÜNE 'MEVLANA' DEDİ

Geçtiğimiz günlerde Konya'da yaptığı konuşmada, "Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke" ifadelerini kullanması dikkat çeken CHP lideri aynı konuşmada, Konfüçyüs'ün cümlesini Mevlana'nın sözü diyerek alıntıladı.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: "Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke" | Video

Yaşananlar sıcaklığını korurken Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde de dikkat çeken bir gaf yaptı.

AYETİ NECMETTİN ERBAKAN'IN SÖZÜ SANDI

Kılıçdaroğlu, bu kez de İsra Suresi 81'inci ayetini merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın sözü sandı. CHP lideri, Saadet Partisi'nin etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Rahmetli Erbakan'ın çok söylediği bir söz var. Hak gelecek ve batıl zail olacak" ifadelerini kullandı ve salonda alkış tufanı koptu.

Kılıçdaroğlu, ayeti Erbakan'ın sözü sandı | Video

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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni gaf: 'Cennet kadının ayakları altındadır'
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