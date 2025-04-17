Kemal Taha ehliyetsiz sürücü kurbanı

Konya'da ehliyetsiz sürücünün çarptığı 13 yaşındaki Kemal Taha Keskin hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Muhammet K. (18) yolun karşısına geçmeye çalışan ortaokul öğrencisi 2 arkadaşa çarptı. Öğrencilerden Kemal Taha Keskin hayatını kaybederken yaralanan Faik Özgün hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Keskin ve Özgün'ün ders kitapları yola saçıldı. Sürücü Muhammet K. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.