Kemçin davasında gözler Adli Tıp raporunda

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 7 Temmuz'da alkollü sürücü Mestan Göksal'ın (28) çarptığı bisikletli Oğuzhan Kemçin'in (17) yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili görülen davada, taraflar 4'üncü kez hakim karşısına çıktı.

Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Mestan Göksal, Düğerek Cezaevi'nden SEBGİS sistemiyle katıldı. Duruşmada Oğuzhan Kemçin'in babası Özay Kemçin, annesi Ayşe Kemçin ile abisi Hüseyin Kemçin katıldı.

Duruşmada bilirkişi raporuna göre olay mahallinin çok koyu karanlık olduğu fotoğraflarda belirtildiğinden, maktulün görünmesinin güç olduğundan dolayı sanık avukatı, Mestan Göksal'ın, olay yerinden kaçmadığı iyi niyetli davrandığını kaydetti. Sanık avukatı, bu sebeple Mestan Göksal'ın tutuksuz yargılanmasını talep etti.

DELİLLER KALDIRILDIĞINDA ORTADA SUÇ KALMAZ

Kemçin ailesinin avukatı, olay yerinde küçük bir ışık tutulduğunda her şey görünebilir olduğunu vurguladı. Olay anında bir süre ihbar edilmediğine dikkat çeken avukat, delillerin gizlenmeye çalıştığını belirtti. Avukat, "İhbar yok, hiç bir şey yok. Deliler kaldırıldığında suç da kalmayacaktır. Biz adli tıp raporunun gelmesini bekliyoruz. Bu sebeplerle sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep ediyoruz" dedi.

ADLİ TIP RAPORU SUÇ VASFINI DEĞİŞTİREBİLİR

Mahkeme, sistematik Adli Tıp Raporunun suç vasfını değiştirebileceği ihtimaliyle sanık Göksal'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Bir sonraki duruşma 15 Aralık saat 10.00'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Oğuzhan Kemçin'e çarpan Mestan Göksal'ın, ailesi ve muhtar akrabası ile birlikte 3 kez olay yerine gittikleri halde 112'yi aramadıkları ortaya çıkmıştı. Olayı emniyet ve sağlık ekiplerine zamanında bildirmediği için ihmali olduğu iddia edilen Yeniköy Muhtarı Bayram Güner Menteşe Kaymakamlığı tarafından görevden alınmıştı.