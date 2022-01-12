Kemçin davasında karar açıkladı! Sanığa 6 yıl hapis!

Muğla Menteşe'de, 7 Temmuz'da alkollü sürücü Mestan Göksal'ın (28) çarptığı bisikletli Oğuzhan Kemçin'in (17) ölümüyle ilgili davanın 6'ncı duruşması görüldü. Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Mestan Göksal, Düğerek Cezaevi'nden SEBGİS sistemiyle katıldı. Duruşmada Oğuzhan Kemçin'in babası Özay Kemçin, annesi Ayşe Kemçin ile ağabeyi Hüseyin Kemçin katıldı.

ÇARPIŞMA ANINDA HAYATINI KAYBETTİ

Oğuzhan Kemçin'e çarpan Mestan Göksal'ın, ailesi ve muhtar akrabası ile birlikte 3 kez olay yerine gittikleri halde 112'yi aramadıkları ortaya çıkmıştı.

Duruşmada, Kemçin'in kazadan sonra hemen müdahale edilseydi yaşayabilme ihtimalinin göz önüne alınarak, çarpılma anıyla ölüm zamanın tam olarak belirlenmesi için 1. Adli Tıp İhtisas Kurumundan beklenen raporun geldiği bildirildi. Buna göre, Kemçin'in çarpışma anında beyin sapı yaralanmasından dolayı hayatını kaybettiği belirlendi. Kemçin'in kazadan hemen sonra erken müdahale edilseydi durumunda bir değişiklik beklenmediği kaydedildi.

KARAR AÇIKLANDI



Mahkeme, duruşmada kararı açıkladı. Buna göre sanık Mestan Göksal, iyi hal indirimi uygulanmadan alkollü olduğu ve taksirli adam öldürme suçundan toplam 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ACILI BABA İSYAN ETTİ: OĞLUM ÇARPILINCA HEMEN ÖLMÜŞ DİYE SEVİNİYORLAR

Kemçin'in avukatları Sercan Avcı ile Selahattin Avcı, cezanın yetersiz olduğu gerekçesiyle istinaden yoluna başvuracaklarını açıkladı.

Oğuzhan Kemçin'in babası Özay Kemçin, verilen cezanın acılarını dindirmeyeceğim belirtti. Özay Kemçin, "Hakim ve savcılara bişey demiyorum. Onlar kanuna göre iş yapıyor. Verilen ceza suçsuz bir şekilde ölen oğlumun acısını dindirmeyecek. Öyle bir hale geldik ki; İstanbul'dan gelen Adli Tıp Raporunda oğlumun olay anında hemen ölmesine sevinenler var. Düşünebiliyor musunuz, alkolün haram olduğu bir ülkede oğlum çarpılınca hemen ölmüş diye seviniyor bir taraflar. 18 yaşındaki bir çocuğa çarpınca hemen ölmüş diye sevinilebiliyor. İnşallah böyle kazalar yaşanmaz, başka aileler acı çekmez" dedi.

NE OLMUŞTU



Oğuzhan Kemçin'e çarpan Mestan Göksal'ın, ailesi ve muhtar akrabası ile birlikte 3 kez olay yerine gittikleri halde 112'yi aramadıkları ortaya çıkmıştı. Olayı emniyet ve sağlık ekiplerine zamanında bildirmediği için ihmali olduğu iddia edilen Yeniköy Muhtarı Bayram Güner Menteşe Kaymakamlığı tarafından görevden alınmıştı.