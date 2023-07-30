Kemer kahramanlarına tebrik

AntalyaKemer'de geçen pazar başlayan orman yangınını 90 saatte kontrol altına almayı başaran ekipler bugüne kadarki en zor arazi şartlarındaki yangını söndürme başarısına ulaştı. Sadece kartalların uçabildiği kayalıklar ve derin vadilerin arasındaki yangına, ustalıkla 2 bin 200'ün üstünde sorti yapan Türk pilotların insan üstü çabasıyla söndürülen yangının soğutma işlemi de 24 saatte tamamlandı. Türk pilotların başarısı, Çin'den ABD'ye kadar birçok yabancı ülkede haber oldu. Bin kişiden oluşan kara ekiplerinden tek bir kişinin burnu bile kanamadan yangının söndürülmesi, turizm işletmelerin zarar görmemesi, turistlerin etkilenmemesi de takdir edildi.Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, yangında, bin 120 futbol sahası büyüklüğündeki 800 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti. Kemerli bir grup genç tarafından kurulan Kemer Orman Yangınları Gönüllüleri de, kimi zaman sırtlarında çantalarla kilolarca yükü ormanın derinliklerinde çalışan işçilere taşıdı, kimi zaman itfaiye ekiplerine hortum taşıyarak destek verdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yuımaklı, Kemer yangınını söndüren ekipleri tebrik etti.