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Giriş Tarihi: 9.10.2022

Kemer silah sayıldı, sevgili ceza aldı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Kemer silah sayıldı, sevgili ceza aldı
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, iş dönüşü yemek yapmadığı gerekçesiyle çıkan tartışmada sevgilisini kemerle döven adama verilen cezayı onadı. Yerel mahkeme kararıyla kemer silah sayılırken, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin onaması sonrasında karar içtihatlara girmiş oldu. Gaziantep'te 1 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Fatma B.'nin isteği üzerine balık alarak eve gitti. Fatma B.'yi evde göremeyen Erdal B., balıkları eve bırakıp işe döndü. Akşam saatlerinde işten dönen Erdal B., Fatma B.'nin dışarıdan yeni geldiğini fark edince "Hadi yemeği hazırla" dedi. Fatma B. ise; "Ben yemiyorum da yapmıyorum da" yanıtı verdi. Erdal B.'nin 'Hadi kalk, yemeğimizi yiyelim' ısrarı üzerine çift arasındaki tartışma başladı ve itişmeler yaşandı. İtişmelerin ardından Erdal B. kemerle Fatma B.'yi darp etti. Fatma B, karakola giderek, şikayetçi oldu.

YARGITAY CEZAYI ONADI
Olayla ilgili olarak Gaziantep 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava sırasında Erdal B., iddiaları reddederken Fatma B. de uzlaşmak istediğini belirterek, şikâyetinden vazgeçti. Ancak Erdal B.'nin tekme ve yumrukların yanı sıra, silahtan sayılan kemer ile saldırısının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek kemik kırığına yol açtığı doktor raporunda belirtilmişti. Mahkeme, yaralanmanın sabit olduğuna dikkat çekerek, Erdal B.'ye 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası verdi. Temyiz edilen dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceledi. Daire heyeti yerel mahkemenin kararını onadı.

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Kemer silah sayıldı, sevgili ceza aldı
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