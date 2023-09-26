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Giriş Tarihi: 26.9.2023 11:17

Kemerburgaz Kent Ormanı'nda depremzedeler için yardım konseri

Ceylan Ertem, Fuat Güner, Jehan Barbur ve Uğur Aslan’ı Suat Suna Orkestrası ve İlker Ayrık moderatörlüğünde 3 Ekim'de bir araya getirecek konser, Hatay’da meydana gelen afetten etkilenen ailelere ve üniversite öğrencilerinin eğitimine destek olacak.

Kemerburgaz Kent Ormanı’nda depremzedeler için yardım konseri

Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki YBY Woods'ta, Gülmek İyileştirir Derneği iş birliği ile müzik dünyasının ünlü isimleri Hatay'da meydana gelen afetten etkilenenler için bir araya geliyor. Ceylan Ertem, Fuat Güner, Jehan Barbur, Uğur Arslan, Suat Suna Orkestrası ve İlker Ayrık moderatörlüğünde gerçekleşecek olan 100. Yıl Köyü Dayanışma Konseri'nde sahne alıyor.

3 Ekim Salı akşamı gerçekleşecek konserde 0-12 yaş arası için giriş ücretsiz ve evcil hayvanlar da konser alanına kabul ediliyor. Ziyaretçiler kendi sandalyeleri ve içecekleri ile gidebiliyor.

Konserin gelirinin aktarılması planlanan 100. Yıl Köyü'nün ilk ayağı, Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi Kampüsü içerisinde, 120 dönümlük arazide, 300 ev ve diğer destek birimlerinden oluşacak.

Hatay'ın kendi toprağı kullanılarak kerpiçten, sürdürülebilir şekilde tasarlanan köy, ilk 3 yıl ücretsiz olarak afetten etkilenen ailelerin kullanımına sunulduktan sonra, Mustafa Kemal Üniversitesi öğrenci yurtları, lojmanları ve destek birimleri olarak eğitime hizmet etmeye devam edecek. İçerisinde yer alacak istihdam atölyeleri ile hem üniversiteye hem de Hatay'a hayat katacak olan proje, binlerce üniversiteliye yıllar boyu destek verecek.

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Kemerburgaz Kent Ormanı'nda depremzedeler için yardım konseri
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