Kemerburgaz’da balta ve sopalı saldırı!

TESTERE ÇIKTI COP ÇIKTI SİLAH ÇIKTI

Olayın devamında yaşadıklarını anlatan Gündüz, "Oradaki itişme sırasında, bir kişi bana aradan baltanın sapıyla vurmuş. Kavgada zaten bize karşı, testere çıktı, cop çıktı, silah gösterildi. Ben kafama aldığım darbeyle yere düşene kadar üstümüze gelen 6 kişi saydım. Sonrasını zaten göremedim, yere düştüm, duyma duyum gitti, 'Duyamıyorum' diye bağırmaya başladım. 'Bırakın doktora gideyim, ambulans çağırın' diye bağırmaya başladım. Ona rağmen ben yerdeyken arkadaşlarımı bile bana yaklaştırmadılar, 'Bırakın ölsün, babamıza vurdu.' diye üzerlerine gitmişler. Ben normalde kimsenin babasına dokunmadım. Benim için alkollü demişler, raporum da var değildim" dedi.

SAĞ KULAĞIM DUYMUYOR YÜZÜM FELÇ OLDU

"Yol kesme gibi bir durum da yok" ifadesini kullanan Mustafa Gündüz, "Ben yerde kanlar içindeyken, bir daha kavga çıktı. Bu testereler sopalar çıkınca zaten arkadaşlarım da yaklaşamıyordu. O sırada kendimi sürünerek yolun altına attım, çalıların, ağaçların altına saklandım. Bizimkilere soruyorlarmış, 'Nerede, nereye kaçırdınız?' diye. Daha sonra olay sakinleşiyor. Olayda, kafamın sağ tarafında, kafatasımda 5-6 yerde kırık var, hastaneye gittiğimde de öğrendim ki beynimde iç kanama oluşmuş. Sağ kulağım duymuyor, kulağımda kristaller oynamış. Yüzümün bir kısmında ise felç var, yüzümü kendim kontrol edemiyorum. Toplam 6 gün hastanede yattım, dün taburcu oldum. Ben hastanedeyken gözaltına alınıp serbest bırakılmışlar. Ben kendimi saklamasam belki de beni öldüreceklerdi adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

POLİS 11 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI, 7 KİŞİ YARALANDI

Polis ekipleri birbirlerinden şikayetçi olan 11 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. İfadeleri alınarak "kasten yaralama", "hakaret", "tehdit" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından işlemleri yapılan taraflar serbest bırakıldı.