Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı! Soğutma çalışmaları sürüyor
Giriş Tarihi: 13.10.2021 14:43

Kemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı! Soğutma çalışmaları sürüyor

AA
Kemer’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı! Soğutma çalışmaları sürüyor

Kemer'de 7 hektarlık alanın zarar görüğü orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın soğutma çalışmaları devam ediyor.

Göynük Mahallesi Üçoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda orman işçisi, 13 arazöz ve 2 dozer ile 4 helikopterle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu sarp ve kayalık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de "Antalya Konyaaltı, Kemer Köyü/Mevki yangınını ekiplerimiz kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yangında yaklaşık 7 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Ekipler, yanan alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, bölgeye safari için gelen turistlerden bazılarının, dumanların görüldüğü tepede fotoğraf çektirmesi dikkati çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kemer'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı! Soğutma çalışmaları sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA