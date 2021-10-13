Kemer’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı! Soğutma çalışmaları sürüyor

Göynük Mahallesi Üçoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda orman işçisi, 13 arazöz ve 2 dozer ile 4 helikopterle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu sarp ve kayalık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de "Antalya Konyaaltı, Kemer Köyü/Mevki yangınını ekiplerimiz kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yangında yaklaşık 7 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Ekipler, yanan alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, bölgeye safari için gelen turistlerden bazılarının, dumanların görüldüğü tepede fotoğraf çektirmesi dikkati çekti.