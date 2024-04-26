Kemer’de pedal zamanı

Antalya Valiliği, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenecek yarışma bisiklet tutkunlarını buluşturacak. Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak ve aynı noktada sona erecek 98K ve 49K'lık 2 ayrı parkurdan oluşan organizasyon, renkli görüntülere ve mücadeleye sahne olacak. Organizasyon öncesinde düzenlenen basın toplantısına Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı, sponsorlar ve çok sayıda davetli katıldı.

'HER HAFTA ULUSLAR ARASI BİR YARIS GERÇEKLEŞİYOR'

Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, güzel bir organizasyon yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi: "İlimiz bisiklet organizasyonlarında yıldızı parlayan ve en iyileri olma yolunda. Bu şehir ne verirseniz size fazlasıyla karşılığını veriyor. Turizm çok önemli bir marka ancak bu şehir aynı zamanda sporun da bir önemli merkezi. Binlerce sporcu Antalya'da spor yapıyor, spora hazırlık yapıyor. Bu anlamda Antalya denilince birçok markayı bir araya getiriyor. Bisiklet turizmle en çok paralel giden spor branşı diye düşünüyorum. Bisiklet diğer branşlar gibi bir mekana ait değil. Bisiklet yarışlarını izleyenler o yarışların olduğu şehrin güzellikleriyle de yüz yüze geliyor. O kadar çok parkurumuz var ki burada zorluk çekiliyor artık. Pazar günü yapılacak olan Gran Fondo daha da önemli. Bisiklet sporunu destekleyecek amatörlerin katılacağı bir yarış. Bisikletin alt yapısı olarak görmemiz gerekiyor ve Gran Fondo yarışlarına önem vermemiz gerekiyor. Antalya Valiliği olarak spor organizasyonların her zaman destekleyicisiyiz. Bütün paydaşlarımızla bu anlamlı ve güzel organizasyonlara destek veriyoruz. Biz her zaman bisiklet ailesinin bir ferdi olarak kendimizi görüyoruz. Sponsorlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum iyi ki varsınız, iyi ki sporu destekliyorsunuz. Bu güzel şehir sizin desteklerinizle kat ve kat karşılık veriyor.

'ŞEHRİMİZİN GÜZELLİKLERİNİ KATILIMCILARA SUNUYOR'

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı, Antalya'nın spor ile özdeşleşen bir kent olduğunu vurgulayarak,"Gran Fondo amatör bisikletçileri bir araya getirirken şehrimizin güzelliklerini de katılımcılara sunuyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu tarz organizasyonların her zaman destekçisiyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'YAVUZ GÜRHAN: SPOR ÜLKESİ VE SPOR KENTİYİZ'

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya'nın spor kenti olduğunu dile getirerek, "Her organizasyonda mutlulukla masa etrafındaki paydaşların değiştiğini görüyoruz. Dünyada gerçekleştirilen organizasyonların en iyisini yapıyoruz. Spor ülkesi ve spor kentiyiz. Tanıtım noktasında aldığımız desteklerle bir yeni organizasyonu heyecanla beklememize sebebiyet veriyor" ifadelerini kullandı.

'CANDEMİR ZOROĞLU: GRAN FONDO NİTELİKLİ TURİZM ÜRÜNÜ'

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, Gran Fondo'nun nitelikli turizm ürünü olduğunu belirterek, "Geçen sene 16 milyon turist geldi Antalya'ya. Bu sene de iyi gidiyor. Bizim arzu ettiğimiz nitelikli turizm ürünleri. Gran Fondo da bu anlamda nitelikli ürün. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

'KEYİFLİ BİR ORGANİZASYON'

Gran Fondo Antalya Proje Koordinatörü A.Haluk Özsevim, "Keyifli bir organizasyondayız Antalya'da bu işleri yapmak bize keyif veriyor. Başta sayın Valimiz önderliğinde büyük bir aile olduk Antalya'da çok büyük organizasyonlar yapılıyor artık. 7 yıl önce Tour Of Antalya ve Gran Fondo'yu yaparken bisiklet destinasyonu olmasına katkı sağlamak için yola çıktık. Birçok dünya ülkesinden Antalya'da kampa gelenler var. Biz de buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Bu 2 organizasyonda ki bir çok organizasyon da yapılıyor bütün organizasyonların daha iyiye gitmesi için çaba gösteriyoruz. Yavuz ve Candemir müdürlerime çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz de önümüzü çok açıyor. Emniyet jandarma çok büyük bir ekiple çalışıyoruz. Değerli ortağım Aydın Ayhan Güney'in bisiklet sporuna çok büyük katkısı vardır. Yurt dışından katılan sporcular da geliyor. Sponsorlarımız arasında birçok farklı firma var" dedi.