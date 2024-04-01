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Giriş Tarihi: 2.4.2024

Kemerli dayağa 75 gün adli para cezası

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Kemerli dayağa 75 gün adli para cezası
İstanbul Beşiktaş'ta birlikte yaşayan Dilek G. (29) ile Barış B. (33) çifti arasında geçtiğimiz yıl 22 Mayıs'ta ev temizliği konusunda tartışma çıktı. Olay günü Dilek G. bir dargın bir barışık olduğu sevgilinin evine hayvanların bakımı için gelmiş ve daha sonra uyumuştu. O sırada evi toparlamaya çalışan Barış B. ise kız arkadaşının kirliliğinden dert yanarak sevgilisini uyandırdı. Öfkelenen kadın, Barış B.'ye saldırdı. Hızını alamayan kadın evdeki saksıları devirdi ve plastik sopa ile erkek arkadaşını darp etti. Öfkeli kadın eline aldığı bıçağı savurmaya başlaması üzerine Barış B. evden kaçarak polisi aradı ve şikâyetçi oldu. Savcılık tarafından Dilek G. hakkında, 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'silahla tehdit' suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme, dayakçı kız arkadaşı 75 gün adli para cezasına çarptırdı.
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Kemerli dayağa 75 gün adli para cezası
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