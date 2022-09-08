Haberler Yaşam Haberleri Kemerli dehşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Kemerle boğdu... Kalp atışını dinledi... Sonra başında sigara içti
Giriş Tarihi: 8.9.2022 10:17 Son Güncelleme: 8.9.2022 10:31

Kemerli dehşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Kemerle boğdu... Kalp atışını dinledi... Sonra başında sigara içti

Sinop'ta eşinden boşanan ve kalan eşyalarını almak için eve giden Birol Çaylak'ın eski eşi Zeynep Gıcık'ı kemerle boğarak öldürdüğü vahşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Geçtiğimiz Nisan ayında Boyabat ilçesinde yaşanan vahşetin detaylarına SABAH ulaştı. Cani kocanın eski eşiyle cinsel ilişkiye girmek istediği ancak talihsiz kadının izin vermemesi üzerine pantolonundan çıkardığı kemerle 15 dakika boyunca eşinin boynunu sıkarak öldürdüğü ortaya çıktı. Gözü dönmüş cani, zavallı kadını boğduktan sonra kalp atışını dinleyip öldüğüne emin olduktan sonra başında sigara içtiğini itiraf etti. Katil zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Kemerli dehşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Kemerle boğdu... Kalp atışını dinledi... Sonra başında sigara içti

Sinop'ta Birol Çaylak (46), kalan eşyalarını almak için eve gelen, 3 ay önce boşandığı Zeynep Gıcık'ı (38) kemerle boğarak öldürdü. Geçtiğimiz Nisan ayında Boyabat ilçesinde yaşanan vahşetin detaylarına SABAH ulaştı. Olay, Boyabat ilçesinde bulunan Kumluk Mahallesinde meydana geldi. Zeynep Gıcık, 3 ay önce boşandığı Birol Çaylak'ın oturduğu eski evine giderek, kalan eşyalarını almak istedi. Gıcık eve gittiğinde eski eşiyle karşılaştı. Bu sırada ikili arasında tartışma başladı.

ESKİ EŞİNİ EVDE GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

İddiaya göre Zeynep Gıcık eve yanında birisiyle geldi ancak Birol Çaylak'ı görünce koşarak uzaklaşmaya başladı. Çaylak, eski eşinin kendisini görünce telefonu şalvarına saklamaya çalıştığını ve kaçan erkek şahsın kim olduğunu sordu. İddiaya göre Gıcık ise kendisine 'Sen ne karışıyorsun, sen zaten cezaevine gireceksin, ben istediğim kişiyle görüşürüm' diyerek cevap verdi. Bunun üzerine kaçan erkek şahsı öğrenmek için eşinin şalvarında bulunan cep telefonuna doğru hemen hamle yaptığını ve telefonu aldı.

ZORLA İLİŞKİYE GİRMEYE ÇALIŞTI

Daha sonra Çaylak, Zeynep Gıcık'ı konuşmak için yatak odasına götürdü. Odada eşini boynundan öpmeye başladı. Eşi ise Çaylak'ı itekledi. Bu duruma sinirlenen Çaylak eski eşine, "Herkesle yatıyorsun beni aldatıyorsun, beni de memnun edeceksin, ilişkiye gireceğiz" dedi. Çaylak, eşinin kendisine karşılık vermemesi üzerine ısrarcı olmaya devam etti. Ancak eşi üzerini çıkarmayınca bu kez pantolonunda bulunan kemeri çıkardı.

15 DAKİKA EŞİNİ KEMERLE BOĞDU

Öfkelenen Birol Çaylak eski eşinin boynunu kemerle sıkmaya başladı. 10-15 dakika boyunca kemer ile eşinin boynunu kemerle sıkan cani Zeynep Gıcık hareketsiz kalınca kemeri gevşetti. Bu sırada eşinin yere yığıldığını, eşinin bayıldığını düşünerek nabzını ve kalp atışlarını kontrol eden cani birde eski eşinin ölü bedeninin yanında sigara içti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Yaşanan vahşetin ardından karakola giderek eşini öldürdüğünü itiraf eden Birol Çaylak teslim oldu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli hakkında Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda Çaylak hakkında 'Eşi Kasten Öldürmek' suçu kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli ilerleyen günlerde Boyabat Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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Kemerli dehşette yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Kemerle boğdu... Kalp atışını dinledi... Sonra başında sigara içti
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