Kemerli turizmcilerden Orman Genel Müdürlüğüne en güzel teşekkür

5 gün süren yangınında turizmin kabinde pilotların ve ekiplerin olağan üstü çalışması sonucunda yangın yerleşim merkezine ve turistlik otellere yayılması önlendi. Türk pilotların sarp kayalıklar, derin vadiler arasında ateşe su sıkması tüm dünyanın dikkatini çekti. Çin'den ABD'ye kadar yazılı ve sözlü basın kuruluşlarında haber oldu. Kara ekiplerini insan üstü çabası ise takdirle karşılandı. Bir tek kişinin burnu bile kanamdan yangın söndürüldü. Turizmin kalbindeki yangında işletmelerin zarar görmesi, turistlerin etkilenmesinin önüne geçildi.

SİZLERİ ÇOK SEVİYORUZ

Beş gün süren mücadelenin ardından yangın söndürüldü. Başta bölgedeki turistlik oteller olmak üzere bütün Türkiye derin bir nefes aldı. Yaşananların ardından bölgedeki otellerin çalışanları bir klip çekerek Orman Genel Müdürlüğü'ne hediye etti. Klipte kırmızı – beyaz giysiler ile turizm sektörü çalışanlarının çektiği görüntüde kırmızı renkteki kalp ve çalışanların oluşturduğu "Sizleri seviyoruz" görüntüsü tüm orman teşkilatı çalışanlarını duygulandırdı. Turizm sektörü çalışanları tarafından teşekkür etmek ve orman sevgisini ifade etmeye yönelik gösterisini izleyen Tarım ve Orman Bakanı olmak üzere tüm orman teşkilatının gözlerini yaşattı. Alevlerin söndürülmesinde görev alan tüm pilotlar ise ilk kez böyle bir görüntü ile karşılaştıklarını belirterek, "Görüntüleri izleyince bütün yorgunluğumuz gitti. Çok anlamlı iyi düşünülmüş" diyerek turizm çalışanlarına teşekkür etti.