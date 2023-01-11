Kendi adını taşıyan ‘Demirhan sendromu’ hastalığını buldu tıp literatürüne geçti

2019 yılında da yaptığı çalışmayla finale kalan Prof. Dr. Osman Demirhan, bu kez 2022'de gerçekleştirilen ve 6'ncısı düzenlenen Doktorclub Awards ödül töreninde yılın yenilikçi temel bilimler ödülüne layık görüldü. Tören İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Prof. Dr. Demirhan, kemik morfogenetik protein reseptörü 1B'yi kodlayan (BMPR1B) gende bulduğu yeni bir homozigot mutasyonun iskelet sistemi hasarlarına ve cinsel organ düzensizliklerine neden olduğunu tanımlayarak tıp bilimine "Demirhan sendromu" olarak tescilledi.

Tıp bilimine önemli ve yeni bir katkı koyan Pro. Dr. Osman Demirhan, kemik hücrelerin gelişimini ve farklılaşmasını sağlayan BMPR1B geninde 6 bazlık bir kaybın neden olduğu bu mutasyonun iskelet dışında genital organların gelişiminde de hasar oluşturan yeni bir iskelet hastalığını ortaya çıkardıklarını ifade ederek Akromesomelik kondrodisplazinin yeni bir alt tipinin Demirhan sendromu olduğunu, iskelet sistemi hastalığı el ve ayaklarda ayrıca genital organlarda ortaya çıkan yeni bir hastalık tipinin klinik ve genetik altyapısnın ortaya koyulduğunu bu doğumsal iskelet hastalıklarının yeni bir tipi olarak literatüre ve tıp kitaplarına geçtiğini belirtti.