Kendi bayramlarında bile önleyici mesai yaptılar... İstanbul Polisi milyonlara ulaştı

Bugün 10 Nisan Polis Haftası... Türk Polis Teşkilatı 177. Kuruluş Yıldönümü'nü kutluyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; 10 Nisan Polis Haftası'na özel olarak organize ettiği etkinliklerle milyonlara sesini duyurdu.

Farklı birimlerde görev yapan 14 polis, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü tarafından başarıyla organize edilen etkinlikler kapsamında beş televizyon programına katıldı. Suçla ve suçlularla mücadelede vatandaşlara önemli uyarılar yapıldı ve İstanbul Emniyeti'nin çalışmalarıyla ilgili bilgiler verildi.

"KADES" UYGULAMASI İLK SIRADA...

Müge Anlı ve Esra Erol'un atv ekranlarındaki programlarına katılan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Komiser Betül Tuğcu, kadına karşı şiddetle mücadelede çalışmalarını anlattı. Programa aynı büroda görevli Polis Memuru Merve de katıldı. Bilgilendirici açıklamalar yapan Komiser Betül Tuğcu, İçişleri Bakanlığı'nın Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgi verdi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde görev alan Polis Memuru Merve Özdemir de kadına şiddetle mücadele ve KADES hakkında bilgilendirici açıklamalar yaptı. İki isim de KADES'i ve çalışmalarını milyonlarca insana ulaştırdı. Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı'na katılan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Tolga Aydoğan da dolandırıcılık olaylarıyla ilgili önleyici bazı bilgiler verdi.

ÖDÜL ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLANDI

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve şehit aileleri ile gazilere yönelik çalışmalar yürüten Polis Memuru Onur Çağlayan da üç meslektaşıyla birlikte bir yarışma programına katıldı. Onur Çağlayan, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmalarını anlattı. Aynı programa katılan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Behice Sandıkçı da Hayvan Durum İzleme (Haydi) Uygulaması'na vurgu yaptı. Sokak hayvanlarıyla ilgili olumlu sosyal mesajlar verdi ve hayvan haklarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Yarışmaya; Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Mert Turan ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görev alan Polis Memuru Kamile Yıldırım Çiçek de katıldı. İki isim de uyuşturucu başta olmak üzere suçla mücadeleye vurgu yaparak İstanbul Emniyeti'nin çalışmalarını anlattı. Yarışmada Onur Çağlayan birinci oldu. İki bin 500 liralık ödül şehit aileleri ve gaziler için Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na bağışlandı.

SİBER ZORBALIĞA VURGU YAPTILAR

Yine atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da Programı'na ve Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı'na katılan İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Esin Kilci Yıldız, Komiser Yardımcısı Tuncay Gündüz ve Polis Memuru Engin Purcu da bazı Siber Dolandırıcılık olayları ve milyonlarca kişinin mağduriyet yaşadığı "Siber Zorbalık" konusuyla ilgili mağdur olmamaları için vatandaşları bilgilendirdi. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı olan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amiri Komiser Mesut Oruç ve Polis Memuru Sema Öztürk de Haydi Uygulaması'nı anlattı. Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı'na Polis Bando Takımı ve Motosikletli Polisler de katıldı.