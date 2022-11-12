Kendi imkanları ile yaptıkları müzik aletleri ile gönülleri fethettiler

Eskil ilçesi Bilezikli İlkokulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte kendi imkanları ile gitar, darbuka, tef gibi müzik aletleri yaptı. Çocuklar bir yardan enstrümanlarını çalıp bir yandan da 'Arkadaşım Eşek' şarkılarını seslendirdi. Bu video da okulun sosyal medya hesabından, "Nasıl bir şarkı yaptıysa Yeleli Bozkurt yıllar sonra bile büyük bir aşk ile söyleniyor. Yaptığımız müzik aletleriyle Arkadaşım Eşek şarkısını seslendirdik. Biraz amatörce, biraz heyecanlı bir video oldu" ifadeleri ile paylaşıldı.