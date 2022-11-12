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Giriş Tarihi: 12.11.2022 08:35

Kendi imkanları ile yaptıkları müzik aletleri ile gönülleri fethettiler

Aksaray’ın Eskil ilçesindeki bir ilkokul öğrencileri kendi imkanları ile yaptıkları müzik aletleri ile ‘Arkadaşım Eşek’ şarkısını seslendirerek gönülleri fethettiler. Bu anlara ait videoyu Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da sosyal medya hesabından paylaşınca video binlerce kez görüntüleme aldı. Vali Aydoğdu hesabından enstrümanların gerçeklerini göndereceğini belirtti.

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Kendi imkanları ile yaptıkları müzik aletleri ile gönülleri fethettiler

Eskil ilçesi Bilezikli İlkokulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte kendi imkanları ile gitar, darbuka, tef gibi müzik aletleri yaptı. Çocuklar bir yardan enstrümanlarını çalıp bir yandan da 'Arkadaşım Eşek' şarkılarını seslendirdi. Bu video da okulun sosyal medya hesabından, "Nasıl bir şarkı yaptıysa Yeleli Bozkurt yıllar sonra bile büyük bir aşk ile söyleniyor. Yaptığımız müzik aletleriyle Arkadaşım Eşek şarkısını seslendirdik. Biraz amatörce, biraz heyecanlı bir video oldu" ifadeleri ile paylaşıldı.



BİNLERCE KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Öğrencilerin bu emeğini gören Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'da videoyu kendi hesabından paylaştı. Video kısa süre içerisinde binlerce kez görüntüleme aldı. Vali Aydoğdu mesajında ise "Olmuyor Beyler, olmuyor! Kızlar coşmuş, siz playback yapmışsınız. Enstrümanlarınız harika. Size gerçeklerini göndereceğiz. Bir de onlarla dener misiniz? Güzellikler hep sizinle olsun" ifadelerini kullandı.

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Kendi imkanları ile yaptıkları müzik aletleri ile gönülleri fethettiler
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