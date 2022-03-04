Kendi kaçtı, oğlunu yakalattı

Kayseri'de akşam saatlerinde polis Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde şüphelendiği 06 BIR 244 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak araç sürücüsü H.A, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Bunun üzerine polis ve H.A arasında kovalamaca başladı. Yolu bir başka polis aracı tarafından kesilen H.A, polis otosuna çarparak yoluna devam etti. Bir süre sonra otomobilden inerek yaya olara kaçan H.A, izini kaybettirdi.

KENDİSİ KAÇTI, OĞLUNU YAKALATTI

Daha sonra oğlu C.A'yı telefonla arayan baba H.A. 'git otomobilimizi al' dedi. Bunun üzerine C.A., Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan otomobili olmak için olay yerine geldi. Ancak polis C.A'yı gözaltına aldı. Oğlunun peşinden gelen anne ise oğlunun gözaltına alındığını öğrenince "Yapanı alın götürün oğlumu bırakın" diyerek gözyaşı döktü. C.A polis merkezine götürülürken, otomobil ise çekici ile emniyet otoparkına çekildi.