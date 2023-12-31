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Giriş Tarihi: 31.12.2023 13:21 Son Güncelleme: 31.12.2023 13:28

Kendi kestiği ağacın altında kaldı

Bursa'da Orman İşletme Şefliği denetiminde kendisi için ağaç kesmek isteyen 53 yaşındaki Kadir Şahin, kestiği ağacın üzerine düşmesi sonrasında hayatını kaybetti.

Remzi YILMAZ
Kendi kestiği ağacın altında kaldı

Bursa'nın İznik'e bağlı Hacıosman Mahallesi'nde ormanlık alanda Kadir Şahin (63) Orman İşletme Şefliği tarafından belirlenen alanda ağaç kesimi yapmak için bölgeye gitti.

Kestiği ağaç üzerine devrildi

Ormanlık alanda motorlu ağaç kesme makinesi ile ağacı kesen Kadir Şahin ağacın üzerine devrilmesi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Feci olay sonrasında Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İznik Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kadir Şahin evli ve 3 çocuk babasıydı.

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Kendi kestiği ağacın altında kaldı
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