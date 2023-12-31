Kendi kestiği ağacın altında kaldı

Bursa'nın İznik'e bağlı Hacıosman Mahallesi'nde ormanlık alanda Kadir Şahin (63) Orman İşletme Şefliği tarafından belirlenen alanda ağaç kesimi yapmak için bölgeye gitti.

Kestiği ağaç üzerine devrildi

Ormanlık alanda motorlu ağaç kesme makinesi ile ağacı kesen Kadir Şahin ağacın üzerine devrilmesi nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti. Feci olay sonrasında Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İznik Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kadir Şahin evli ve 3 çocuk babasıydı.